Bingöl’de 591 kilo esrar ve 251 bin kök kenevir geçirildi: 3 gözaltı

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Bingöl’de jandarma tarafından yapılan operasyonda 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar, 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, 30 Ağustos 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 3 farklı noktada toplam 251 bin 895 kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar, 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.

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