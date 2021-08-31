Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar ve 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 3 noktada toplam 251 bin kök kenevir bitkisi, 452 kilo toz esrar, 139 kilo kubar esrar, 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-08-31 14:41:41



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