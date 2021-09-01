Bingöl’deki yangına müdahale 4’üncü gününde sürüyor

Bingöl’deki orman yangınına müdahale 4’üncü gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, 29 Ağustos günü Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıktı. Ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk gün karadan müdahale edilirken, ikinci gün hava desteği de başladı. Yangına 110 personel, 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 1 helikopter müdahale ederken, jandarma ve yöre halkının da destek verdiği belirtildi.

Öte yandan yangının ikinci gününde Orman Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 2 helikopterden birinin arızalandığı ve 1 helikopterle havadan müdahaleye devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.