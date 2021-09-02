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Bingöl'deki orman yangını kontrol altında

DHA

Bingöl'deki orman yangını kontrol altında


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde 28 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 6'ncı günde kontrol altına alındı.
Yayladere ilçesi Sarıtosun köyü yakınlarındaki ağaçlık bölgede 28 Ağustos günü yangın çıktı. Engebeli arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Elazığ Orman İşletme Müdürlükleri, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip de 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale etti. AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şubesi ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün kontrol altına alındı.
Ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Yayladere Aziz ÖNAL
2021-09-02 09:48:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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