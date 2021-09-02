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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi, DSİ parkındaki çalışmalara start verdi

İHA

Bingöl Belediyesi, DSİ parkındaki çalışmalara start verdi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın seçim vaatleri arasında yer alan DSİ Parkı’nda çalışmalara start verildi. 60 Bin metrekarelik park, doğal yapısı bozulmadan yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanılan Devlet Su İşleri (DSİ) Parkı’nda incelemelerde bulundu. Yüklenici firmadan çalışmalara dair bilgi alan Başkan Arıkan, ihale kapsamında inşa edilecek müştemilat, kent mobilya grupları ile çocuk oyun alanlarını tek tek inceledi.

“Bingöl’e nefes aldıracak”
Başkan Arıkan, uzun zamandır metruk halde bırakılan DSİ Parkı’nın 250 iş gününde tamamlanacağını söyledi. 2 milyon 540 bin TL yatırım tutarlı projedeki çalışmaların tamamlanmasıyla kentin 60 bin metrekarelik mesire alanına da kavuşacağını vurgulayan Başkan Arıkan, “Doğal yapısıyla muazzam bir görüntüye sahip parkımızı yeniden düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Sahip olduğu alan ve konumuyla ilimizin en büyük yeşil alan olma özelliğini taşıyan parkımız, hem vatandaşlarımıza nefes aldıracak hem de birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak” dedi.

Tüm müştemilatlar yenilecek
Zamanla kullanılmaz hale gelen, yıkılan, yakılan, yıpranan tüm müştemilatların yeniden yapılacağını vurgulayan Başkan Arıkan, parkın yeni görüntüsü ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Toplam 47 kalem park imalatının yapılacağını belirten Başkan Arıkan, “Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Parkımız; peyzaj düzenleme, idari bina, otopark alanı, baybayan mescit, emzirme odaları, baybayan WC’ler, oyun grupları, oturma grupları, açık spor alanları, dekoratif aydınlatma sistemleri, barbekü alanları ve yürüyüş yollarıyla muazzam bir alana dönüşecek. İlimizde yeşil bir projenin daha hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Parkımızın ilimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Duyarlılık çağrısı
Vatandaşlara yeşil alanların korunması ve sahiplenilmesi noktasında çağrısını yenileyen Başkan Arıkan, “Yeşil alanların korunması noktasında bizlere olduğu gibi vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Her kesimin ortak kullanım alanı olan yeşil alanları bütünüyle korumak, gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak için el birliğiyle doğamıza ve içerisinde yaşam bulan canlılara sahip çıkmalıyız. Tüm vatandaşlarımızdan beklentim şudur; yeşil alan ve parklara verilen tahribatlar karşısında sessiz kalmayın. Park ve yeşil alanlara zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz güvenlik güçlerimize haber verelim. Çocuklarımızın mutluluğuna, oyun alanlarına ve doğamıza hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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