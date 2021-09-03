Bingöl’de sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında aşılama çalışması yaptı

Bingöl’de korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipleri, jandarma kontrol noktasında aşılama çalışması yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de korona virüs ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri aşılama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda il, ilçe ve köylerde gezen ekiplerin yanı sıra Ekinyolu jandarma kontrol noktasında da aşılama çalışması yapıldı. Jandarma kontrol noktasında vatandaşları aşı için ikna eden ekipler, yol kenarındaki ambulansa giderek aşılarını yapıyor. Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Muhammed Enes Gider, kent genelinde 5 mobil ekibin çalışma yaptığını söyledi. Kontrol noktasında vatandaşlarını ikna edip aşılarını yaptıklarını aktaran Dr. Gider, "Bugün aşıya çıkan 5 ekipten biriyiz. Burada kontrol noktasında jandarmadaki arkadaşlarımız normal sorgulama yaparken biz de ambulansa davet ediyoruz aşı için. Vatandaşlar çok kısa bir sürede burada aşılarını yapabiliyorlar” dedi.

Ilıcalar beldesinden Bingöl merkeze doğru giden İhsan Gürcan, ikinci doz aşısını kontrol noktasında oldu. Bu çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür eden Gürcan, "Yol kontrolünde ambulans vardı bende ikinci doz aşımı oldum. Aşı olmayanlar gelip burada aşı olsun. Yetkililere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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