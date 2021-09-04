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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

İHA

Bingöl’de ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Bingöl Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.
Bingöl Valiliği, yangınlarla mücadele kapsamında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını ve bu alanlarda mola, piknik, mangal, semaver ve ateş yakmanın 1 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak yasaktır. Orman Kanunun 31'inci ve 32'nci maddesi kapsamında köylermahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köylermahalleler dahil olmak üzere anız, bağbahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzer organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Bingöl Orman İşletme koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli halleder ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Yukarı belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı orman kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 1 Eylül ile 1 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulanır" denildi.

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