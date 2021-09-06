Bingöl’de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 15 personel ile Genç Belediyesine ait 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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