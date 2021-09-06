Bingöl´deki orman yangını söndürüldü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde çıkan orman yangını gece saatlerinde söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, bölgeden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-09-06 09:49:18
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