Bingöl’de doğa koruma personeli, jandarma ekiplerine seminer verdi

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, jandarma ekiplerine Kara Avcılığı Kanunu ve Biyokaçakçılık konularında seminer verdi.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Solhan İlçe Jandarma Karakolu’nda ekiplere çeşitli konularda seminer verdi. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şube müdürlüğümüz personelince, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı ve Ekinyolu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli personele; Kara Avcılığı Kanunu, MAK Kararı ve Biyokaçakçılık konularında seminer programı düzenlendi” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.