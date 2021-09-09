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Bingöl’de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

İHA

Bingöl’de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Bingöl polisi, 2 ayrı dosyadan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından ve 2 ayrı dosyadan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan Ş.V.’yi yakaladı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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