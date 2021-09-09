Bingöl´de 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, farklı suçlardan hakkındaki 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.V., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 1 firari hükümlünün yerini tespit etti. 'Yağma', 'cebir', 'tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından hakkındaki 2 dosyadan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.V., yakalandı. Emniyete götürülen Ş.V.'nin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-09-09 14:52:49



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