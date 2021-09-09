27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de hakkında kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalarla Bingöl 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından `Kasten adam öldürme´ suçundan 27,5 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlüyü düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakaladı. 2018 yılından beri aranan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-09-09 17:31:55



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