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Bingöl Milli Eğitim Müdüründen yürek ısıtan iyilik Okula gidemeyen engelli öğrenciye akülü sandalye hediye etti

İHA

Bingöl Milli Eğitim Müdüründen yürek ısıtan iyilik Okula gidemeyen engelli öğrenciye akülü sandalye hediye etti

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mevlana Kız Anadolu Lisesine kayıtlı olan ancak engeli olduğu için evde eğitim gören Derya Çibuk'a, rahat bir şekilde dışarı çıkması için akülü sandalye hediye etti.
Bingöl’de doğuştan ortopedik engelli olan Derya Çibuk (18), merkez Mevlana Kız Anadolu Lisesinde 10. sınıf öğrencisi olarak eğitim görüyor. Ancak engelinden dolayı evde eğitim alan Derya Çibuk, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e akülü sandalye eksiğinin olduğunu iletti. Bu durum üzerine harekete geçen Güney, kendi imkanlarıyla akülü sandalye alarak Derya’nın evine götürüp teslim etti. Derya ile sohbet eden Güney, öğrencilere sadece eğitim alanında değil birçok alanda destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güney, "Mevlana Kız Anadolu Lisesi evde eğitim öğrencisi Derya kızımızın evine misafir olduk. Derya öğrencimiz bizim doğuştan ortopedik engelli bir öğrencimiz. Evde eğitim alan öğrencilerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız ziyarette, Derya bizlere bir akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Biz de kızımızın yüzünü güldürelim, eğitimdeki fırsat adaletinden oda istifade etsin diye akülü arabasını getirip kendisine hediye ettik" dedi.

"Derya’nın hedefi ortopedi doktoru olmak"
Derya’nın sosyalleşmesi için de çaba sarf ettiklerini belirten Güney, "Derya bizim çok başarılı öğrencilerimizden biri. Kendisinin hedefi doktor olmak. Özellikle ortopedi doktoru olmayı istediğini söyledi bizlere. Bizim de akademik anlamda çok ciddi desteklerimiz var Derya’ya. Ancak sadece okul akademik başarının yanında, Derya’nın sosyalleşmesi, sosyal hayata katılımı ve uyumu ile ilgili de destek sağlayalım diye böyle küçük bir hediye getirdik kendisine. Kendileri de kabul etti ve bizleri çok mutlu etti. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz" diye konuştu.

"Yüzümü güldürdükleri için teşekkür ederim"
Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Derya Çibuk, "Mevlana Kız Anadolu Lisesi evde eğitim görüyorum. Doğuştan kas hastalığım var. Bana Rahmi Güney hocam hediye getirdi. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Artık daha rahat bir şekilde dışarı gidip, gelebileceğim. Yüzümü güldürdükleri için çok sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

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