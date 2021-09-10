Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye´ye uğurlandı 

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'deki görev yerlerine uğurlandı.

Suriye´de terör örgütleri ile mücadelede Afrin bölgesinde oluşturulan 'Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen Bingöl İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndan komandolar, uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki uğurlama törenine Jandarma Komutanlığı personeli ile aileler katıldı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-09-10 16:20:30



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