Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de halk otobüsü şoförü Mehmet Avar, aracında baygınlık geçiren 17 yaşlarındaki kızı, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar ise araç içi kamerasına yansıdı.
Kültür Kavşağı´nda, önceki gün saat 07.30 sıralarında Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı halk otobüsünde seyahat eden genç kız, baygınlık geçirdi. Diğer yolcular, durumu Avar´a bildirdi. Mehmet Avar, yolcuların müdahale ettiği genç kızı, aracın güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, olay anında otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-09-11 14:33:08
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