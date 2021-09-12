Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 1662 kök Hint keneviri, 205 kilo skunk ve 11 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen 15 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1662 kök Hint keneviri, 205 kilo skunk ve 11 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-09-12 09:28:50
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