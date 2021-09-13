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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek

İHA

Bingöl’de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek

Bingöl’de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 149 kişi 6 ay çeşitli kurumlarda istihdam edilecek.
Bingöl Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 137, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 7 ve İl Müftülüğü bünyesinde ise 5 kişi geçici olarak istihdam edecek. İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İŞKUR ile İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 137 kişi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 7 kişi, İl Müftülüğüne 5 kişi toplam 149 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 1317 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR eşube ve ALO170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü Programları 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 6 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Programı 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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