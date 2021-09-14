Bingöl’de ahır yangını

Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar beldesi Elmalı köyündeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay anında hayvanların bulunmadığı ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Elmalı köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dün akşam saatlerinde ahırdan alevlerin yükseldiğini fark eden yöre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yangına hem itfaiye hem de iş makinesi ile müdahale etti. Vatandaşların da desteğiyle çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda çıkan yangında samanların da yandığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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