Bingöl’de farklı okullarda bulunan 12 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

Bingöl merkez ve ilçelerde bulunan farklı okullardaki toplam 12 derslikte, öğrencilerde korona virüse rastlanmasından dolayı yüz yüze eğitime ara verildi.

Alınan bilgilere göre, Bingöl merkez ve ilçelerindeki farklı okullarda öğrencilerde korona virüse rastlandı. Öğrencilerden alınan testlerin ardından 12 farklı derslikte eğitime 14 gün ara verildiği öğrenildi. Eğitimlerin 14 gün boyunca uzaktan olacağı öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu durum üzerine kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırdığını aktardı.

Okullardaki diğer sınıflarda yüz yüze eğitimlerin devam ettiği kaydedildi.

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