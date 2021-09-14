Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi

İHA

Bingöl Valisi Ekinci, yılın ahileri ile bir araya geldi

Bingöl’de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahileri Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
Esnaflar arasında yardımlaşma ve dayanışma ile toplumsal düzeni sağlamak ve ustaçırak ilişkisini düzenlemek amacıyla yüzyıllardır Anadolu’da sürdürülen bir gelenek olan ‘Ahilik Haftası’ kutlamaları kapsamında, yılın ahisi seçilen Ali Bars, yılın kalfası seçilen Berat Burkankulu ve yılın çırağı seçilen İsmail Berkay Buketçi Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. 1319 Eylül Ahilik Haftası kapsamındaki etkinliklerle ilgili olarak Vali Ekinci’ye bilgiler verilen ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram, Ticaret İl Müdürü Abdulvahab Tanık ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak da hazır bulundu.
Vali Kadir Ekinci, yılın ahisi seçilen Ali Bars, yılın kalfası seçilen Berat Burkankulu ve yılın çırağı seçilen İsmail Berkay Buketçi’ye Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ahisine, kalfasına ve çırağına gönderilen plaket ile teşekkür belgelerini takdim etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Ekinci, yılın ahisi, kalfası ve çırağını tebrik ederek tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutlayıp bol ve bereketli kazançlar diledi. Ahilik geleneğinin yüzyıllar öncesinden esnaf ve sanatkarların örgütlenmesinin temel taşı olduğunu dile getiren Vali Kadir Ekinci, "Dünyada bir eşi olmayan bu nadide mirasın geleceğe aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü toplumsal hayatımızın önemli bir dinamiği olan esnaf ve sanatkarlarımızın kökleri bu kültüre dayanmaktadır. Bu kurum binyıllara dayanan sosyal ve kültürel hayatımızın, inanç ve ahlakımızın bir yansımasıdır. İlimizde de esnaf ve sanatkârlarımızın ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan bu felsefeyi en güzel şekilde yaşattığına ve yaşatacağına inancım tamdır. Yılın Ahisi seçilen kardeşlerimin şahsında ahilik geleneğini, kültürünü devam ettiren ve yaşatan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bu yıl düzenlenecek ahilik etkinliklerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de farklı okullarda bulunan 12 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Bingöl’de farklı okullarda bulunan 12 derslikte yüz ...
Bingöl’de ahır yangını
YEREL HABERLER Bingöl’de ahır yangını
Bingöl’de avcıların denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de avcıların denetimi sürüyor
Bingöl’de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Bingöl’de TYP kapsamında 149 kişi istihdam edilecek
Bingöl’de 33 şehidin anıt mezarında fotoğraflar yenilendi
YEREL HABERLER Bingöl’de 33 şehidin anıt mezarında fotoğraflar ...
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.