Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 78 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, tarlada kurutulmaya bırakılmış 78 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-09-16 14:11:34



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