Bingöl’de kırsalda kurumaya bırakılmış 289 kilo kubar esrar ele geçirildi

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Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 289 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine 16 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda dere yatağında bulunan ağaçlık bölgede otlar üzerine serilmiş vaziyette kurutulmaya bırakılmış 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edeceği bildirildi.

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