Bingöl’de 400 keklik doğaya salındı

Bingöl’de yaban hayatının korunması ve canlandırılması amacıyla 400 keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl’e gönderilen 400 adet kınalı keklik, şube müdürlüğü koordinesinde doğaya salındı. Şube müdürlüğüne bağlı personel, jandarma ve birçok köy muhtarının da katılımıyla 23 köyde dağlık alanlara keklikler salındı. Öte yandan kekliklerin doğaya salındığı bölgelerde avlanmanın yasak olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.