Bingöl´de 3 noktada uyuşturucu operasyonu

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi kırsalında 3 noktada düzenlenen operasyonda; 255 kilo 100 gram kubar esrar, 53 kilo 300 gram skunk ve 29 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 3 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda; kurutulmaya bırakılan 255 kilo 100 gram kubar esrar, tarla içinde kurutulmaya bırakılmış 53 kilo 300 gram skunk ve 29 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-09-18 15:48:49



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