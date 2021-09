Bingöl’de bitkin halde bulunan at tedavi altına alındı.

Bingöl merkeze bağlı Yeniköy civarında ayağı kırılmış bir at vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum üzerine bölgeye Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan at, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.