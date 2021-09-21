Bingöl’de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesi Murat Nehri kenarında otlanan bir inek çamura saplandı. İnek sahibi uğraşları sonucu hayvanı kurtarmayı başaramayınca durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği mahsur kaldığı çamurdan kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.
İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.