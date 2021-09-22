Bingöl’de bin 473 kök kenevir ile 23 kilo skunk ele geçirildi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda bin 473 kök kenevir ile 23 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde 2 farklı noktada çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 1920 Eylül 2021 tarihlerinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda 2 farklı noktada tarla içerisinde bin 473 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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