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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de bilim ve sanat şenliklerine start verildi

İHA

Bingöl’de bilim ve sanat şenliklerine start verildi

Bingöl’de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri ve Destekleme Programı kapsamındaki bilim ve sanat şenliklerine start verildi.
Bingöl’de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri ve Destekleme Programı kapsamında 2325 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan bilim ve sanat şenliğine start verildi. Merkez Karşıyaka Fen Lisesi Bahçesi’nde düzenlenen şenliğe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. Şenlikte çeşitli bilim alanlarında yapılan çalışmalar sergilenirken, öğrenciler çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Şenlik hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Fatih Kaya, “Bingöl Bilim Şenliğini bu sene ilk defa düzenliyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle ertelediğimiz bilim şenliğimizi 3 gün olarak düzenliyoruz. Yaklaşık olarak 60’a yakın personelimiz bu işte görevli. Birçok üniversitemiz ile işbirliği yaptık, birçok akademisyen ile işbirliğimizi yaptık. Bu akademisyenlerimizden yardımlar aldık. Şuan iki okulumuzda Bilim Sanat Merkezimiz ve Fen Lisemizin bahçesinde hem vatandaşlarımıza hem çocuklarımızla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız, ülkemiz ve özellikle bölgemiz açısında da bilim ve sanat şenliğinin varlığını ülkemize göstermektir. İlimizde ilk defa yapılıyor ama bu bir başlangıç. İnşallah bundan sonra devamı gelecek. Asıl amacımız çocuklarımızı bilim ve sanat ile buluşturmak. Bilimin değerini, önemini, teknolojinin gelişmesini çocuklara burada canlı olarak sunuyoruz. Yine sanatsal aktivitelerle sanatın insan yaşamında yaratacağı etkileri çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
Şenliğin ana sınıfından üniversite düzeyine kadar herkese hitap ettiğini dile getiren lise öğrencisi Zeynep Aslan, “4007 TUBİTAK şenliğimizde Bingöl Fen Lisesi ve BİLSEM öğrencileri olarak bir aydan aşkın bir süredir hazırlanıyoruz. 60’a yakın stant ve öğretmenlerimizle beraber harika bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Ana okulundan üniversiteye kadar bütün yaş gruplarına hitap edecek stantlarımız hazırda bulunuyor. Öğrenciler olarak hem katılım sağlıyoruz hem de öğretmenlerimize yardımcı oluyoruz. Bende 3 boyutlu kalem atölyesinde görevliyim. Çocuklar da burada şenlik eğleniyorlar” diye konuştu.
Drone eğitimi hakkında bilgi aldığını aktaran lise öğrencisi İsa Korkmaz ise, “Stantlar kuruldu. Valimiz ve belediye başkanımız da teşrif etti. Stantlarda çeşitli bilim dalları hakkında öğretiler yapıldı. Çeşitli şeyler öğrendik. Ben de drone eğitimi hakkında bilgiler aldım. Su roketi ve benzeri çalışmaları da izledim” şeklinde konuştu.
Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince de şenlikte deprem sonrasında enkaz çalışmalarında kullanılan materyaller tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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