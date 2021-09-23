Bingöl’de kuvvetli yağış uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl’ün doğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini ve olası ani sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl’ün doğu kesimlerinde yarın saat 09.00 ile 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bingöl’ün Doğu kesimlerindeki KarlıovaSolhan'da gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.