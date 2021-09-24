Bingöl Belediyesinden öğrencilere konaklama imkanı

Bingöl Belediyesi, üniversiteye gelen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilere yardımcı olacaklarını duyurdu.
Bingöl Belediyesi, 20212022 akademik yılının başlamasıyla üniversiteye gelen ve konaklama sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçti. Valilik, belediye, üniversite ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak bir çalışma yürüttüğünü belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Sevgili öğrenci kardeşlerim, başımızın üzerinde yeriniz var. Farklı şehirlerden ilimize gelen üniversite öğrencilerimizin yurt ve konaklama gibi ihtiyaçlarında bugüne kadar destek olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.