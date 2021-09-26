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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simülasyon tırında gerçeği aratmayan deprem eğitimi

İHA

Simülasyon tırında gerçeği aratmayan deprem eğitimi

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği noktada olan ve geçmişte acı depremlerin yaşandığı Bingöl’de AFAD tarafından kurulan simülasyon tırında gerçeği aratmayan deprem eğitimi veriliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesiyle ülke genelinde olduğu gibi Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği noktada olan Bingöl’de de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda AFAD tarafından kente getirilen ve yaklaşık bir haftadır çeşitli noktalarda kurulan deprem simülasyon tırını yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Merkez Karşıyaka Mahallesi Fen Lisesi bahçesinde kurulan AFAD simülasyon tırında Türkiye'de daha önce yaşanan deprem felaketlerinin şiddetindeki sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatılıyor. Öğrenciler ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği tırda deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ailelere anlatılıyor.
Bir haftadır çeşitli kamu kurum ve kuruşları ile vatandaşlara eğitim verildiğini belirten Bingöl İl AFAD görevlisi Ergün Enön, “Afet ve acil durumlarla ilgili yıllardır ilimizdeki STK’lar olsun, kamu kurumları, okullar, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, askeri bölgeler hemen hemen toplumun her kesimine ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak başkanlığımız tarafından ilan edildi. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitimlerimize hiç ara vermeden hızla devam ediyoruz. Yine bu kapsamda burada toplandık ve deprem simülasyon tırımızı getirdik. Burada öğrenciler, aileler, velilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış uygulamaları nasıl olur diye uygulamalı bir şekilde anlatıyoruz” dedi.
Bingöl’ün depremlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Enön, “Bingöl’ümüzün deprem tarihçesine geldiğimizde 1934’ten günümüze kadar 7 adet ölümcül deprem meydana gelmiştir. Türkiye ortalamasına baktığımızda bu yaklaşık yüzde 8’e tekabül etmektedir. Bu da ilimizin deprem konusunda ne kadar tehlikeli bir bölgede olduğumuzun kanıtıdır. 1971 depremi, 2003 depremi, 2020 depremimiz oldu. Maalesef bu depremlerde insanlarımız hayatlarını kaybetti. Birçok binamız yıkıldı, enkaz altında kalan inşalarımız oldu, ağır hasarlı binalarımız oldu ve bundan dolayı sağlam yapılara yönelmemiz gerekiyor. Bundan dolayı biz halkımızı sürekli bu konularla ilgili bilinçlendiriyoruz. Deprem esnasında ne yapılması gerekiyor, deprem sonrası ne yapmamız gerekiyor, toplanma alanları, barınma alanlarını halkımıza ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Deprem simülasyon tırında eğitim gören Sümeyye Enön, “Simülasyon tırına bindik ve deprem anını yaşadık. Çok korkunçtu. Eve gidince aileme de aynı şekilde anlatacağım ve inşallah bu tür olaylar başımıza gelmez” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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