Bu berberde özel bireyler ve 65 yaş üstü ücretsiz tıraş ediliyor

Bingöl’de bir berber, yaklaşık 3 aydır özel bireyler ile 65 yaş ve üstü vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor.

Bingöl’de yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır berberlik yapan 2 çocuk babası Erkan İşeri (34), yaptığı kampanya ile gönüllere dokundu. Daha önce Solhan ilçesinde mesleğini sürdüren ancak 1 buçuk yıldır Bingöl merkezde işletmesini açan İşeri, 3 ay önce aldığı bir kararla özel bireyleri ve 65 yaş üstünü ücretsiz tıraş etmeye başladı. Berberinde 4 kişiyi de istihdam eden İşeri, iş yerine gelen özel bireyleri ve 65 yaş üstünü herhangi bir ücret almadan tıraş ediyor.

Pandeminin özellikle özel bireyler ve yaşlıları her anlamda çok yıprattığını belirten İşeri, "Yaklaşık 1 buçuk senedir burada işletmemi açtım ama daha öncesin Solhan ilçesinde hizmet veriyorduk. Malum pandemiden dolayı bizlerin, halkın çektiği sıkıntılar vardı. Bundan dolayı biz de bizim için özel olan bireylerimiz, 65 yaş ve üstü dedelerimize, amcalarımızı ücretsiz tıraş yapmaya karar verdik. Bu da bizim için mutluluk verici, gurur verici bir durum. Daha fazlasını yapmak istiyoruz, yapacağız" dedi.



2 doz aşısını olan öğrencilere yüzde 50 indirim de uygulayacak

Korona virüs ile mücadele aşıya teşvik için de bir kampanya başlatacağını anlatan İşeri, iki doz aşısını olan öğrencilere yüzde 50 indirim yapacağını belirtti. İşeri, “Bu ek olarak da 2’nci doz aşısını olan öğrencilerimize yüzde 50 indirimli bir kampanya başlatacağım, ilanlarını asacağım” diye konuştu.

Berber Erkan İşeri’nin bu çalışmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren 70 yaşındaki Mehmet Emin Tekiye ise "Bizim burada Erkan ismindeki arkadaş berber açmış bir yıla yakındır. 65 yaş üzerine hak almadan, parasız tıraş ediyor. Allah razı olsun kendisinden. Yaşlılar gelip burada tıraş olabilir. Sağ olsun, var olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.