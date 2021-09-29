Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, arpa değirmeninde çıkan yangına itfaiye ve TOMA müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında değirmende hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bulunan arpa değirmeninde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıda (TOMA) sevk edildi. Yangının, değirmenin yakınındaki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, değirmende hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-09-29 21:19:13



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