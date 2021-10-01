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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de aranan 2 şahıs yakalandı

İHA

Bingöl’de aranan 2 şahıs yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Genç Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, 2313 sayılı kanuna muhalefet' suçundan aranan 1 şahıs ve Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçundan aranan 1 şahıs, 29 Eylül 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sonucu saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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