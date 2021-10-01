Bingöl'de PKK/KCK suçundan aranan 2 kişi yakalandı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Genç Sulh Ceza Hakimliği'nce 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma', Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçlarından aranan 2 kişinin saklandığı ev tespit edildi. Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-01 10:45:22



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