Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonu başlatıldı

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Sonbaharkış operasyonları kapsamında Bingöl’de Eren ŞenyaylaSağgöze operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “SonbaharKış operasyonları kapsamında DiyarbakırMuşBingöl illerinde “Eren ŞenyaylaSağgöze” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.

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