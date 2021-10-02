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İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (4)

DHA

İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (4)


TOPRAĞA VERİLDİLER
Bingöl'ün Genç ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan FEDAŞ çalışanları Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya'nın (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde otopsileri yapılan Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutları Hükümet Konağı önünde katafalka konuldu. Öz geçmişleri okunan Anşin'in 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuk babası olduğu, Kaya'nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit işçilerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Şehitler, İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Bingöl kent mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-10-02 23:08:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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