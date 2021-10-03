Tellere takılan inek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde tellere takılıp mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesinde tren istasyonu yakınlarında otlanan bir inek tellere takılıp mahsur kaldı. İneğin mahsur kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kısa süre içinde ineği takılı olduğu tellerden kurtardı.

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