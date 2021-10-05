Ambulansla otomobil çarpıştı; 2´si ağır, 7 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
BingölSolhan D-300 karayolu Masala mevkisinde bugün saat 08.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı. Boş olduğu belirtilen ambulans, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-10-05 11:49:18
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