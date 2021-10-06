Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur"

Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Kupa Voley karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlardan sonra yaptığı açıklamada, "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur" dedi.

Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Kupa Voley karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlardan sonra açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının büyük bölümünü taraftarlara hitap ederek yapan Sözen, “Takımımız Bingöl Solhanspor, oynadığı hazırlık maçlarında ve İzmir’de oynanan Türkiye Kupası'nda maalesef çok kötü performans göstermiş ve hiç arzu etmediğimiz sonuçlar almıştır. Bu sonuçlar en az sizleri üzdüğü kadar beni de derinden üzmüştür. Çünkü halı saha maçını dahi kaybetmeye tahammülü olmayan biri olarak bu yenilgilere, bu kötü oyuna tahammül etmemiz söz konusu değildir. Ama bir gerçeği de göz ardı etmememiz lazımdır. Sporda kazanmak da, kaybetmek de vardır. Kaybederken bile mücadele ederek kaybetmek zorundayız. Takımımızın iyi oynadığı günler olduğu gibi, kötü oynadığı günler de olabilir. Ama takımımızın saha da teslim olmaya asla hakkı yoktur. Bingöl Solhanspor takımımızın geçmişinde azim var, mücadele var, hırs var ve kazanma arzusu vardır. Bu gerçeği bilmeli, bu kapsamda davranılmalı, oynanacak maçlarda son topa kadar, terinin son damlasına kadar ölümüne mücadele edilmelidir. Rakip takımlara teslim olmuş oyuncular asla Bingöl Solhanspor'u temsil edemezler. Bingöl Solhanspor oyuncuları da asla böyle bir davranış içerisinde olamazlar. Bu takımın hocası da, her oyuncusu da benim kararımla transfer edildi. Dolayısıyla bütün kötü gidişatın tek sorumlusu varsa o da benim. Asla sorumluluktan kaçmadım ve kaçmam. Başarıyı sahiplenip, başarısızlığı teknik heyete ve oyunculara havale eden bir kulüp başkanı olmadım, olmam. Kazanma arzusunu yitiren, sahada rakip takıma teslim olmuş, inancını yitirmiş ve kendisine güvenmeyen hiç bir oyuncunun da bu takımda kalmasına asla müsaade etmem. Böyle olduğuna inandığım oyuncu kim olursa olsun, geçmişinde istediği kadar başarılı olsun bir saniye takımda barındırmam. Ekonomi olarak çok zor günler geçirsek de asla pes etmeyeceğiz. Hep beraber son topa kadar, son saniyeye kadar, ligin son maçındaki son düdüğe kadar takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Gün dedikodu edip takımı yıpratma günü değildir. Gün birlik beraberlik günüdür. Herkesin ortak amacı, ortak kaygısı Bingöl Solhanspor olmalıdır. Takımımızın başarısız olmasını ve ligden düşmesi için ellerini ovuşturanlara inat takımızın başarısı İçin dün olduğu gibi bugünde yarında takımımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Bu hafta başlayacak lig için taraftarları karşılaşmaları tribünden takip etmeye davet eden Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah cumartesi günü saat 14.00'da evimizde oynayacağımız ilk lig maçımızda tribündeki yerlerimizi alacağız ve son nefesimize kadar takımımıza sahip çıkacağız. İnşallah lige galibiyetle başlayıp bu kötü gidişata hep beraber dur diyeceğiz. Bingöl Solhanspor olarak en büyük gücümüz taraftarımızdır. Bütün taraftarlarımızdan ricamız cumartesi günü maça gelerek takımlarına sahip çıkmalıdır. Unutmayalım ki hiç kimse Bingöl Solhanspor’dan büyük değildir. Kişiler gelip geçici, takımımız Bingöl Solhanspor kalıcıdır. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin."

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