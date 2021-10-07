Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

İHA

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

Korona virüs (Covid19) ile mücadelede sahada yoğun bir emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezi'ndeki sağlıkçılar da vatandaşları arayıp hem aşıya davet ediyor hem de günlük olarak pozitif vakaları bilgilendiriyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 ile mücadele İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda pandeminin başından beri sahada yoğun bir emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezinde çalışan sağlıkçılar da saat 09.00 23.00 arasında telefonla vatandaşları arayıp hem aşı çağrısında bulunuyor hem de pozitif ve temaslılarının takibini yapıyor. Toplamda 12 sağlık çalışanının görev aldığı merkezde, özellikle birinci doz aşını yapıp ikinci dozunu yapmayan veya hiç aşı yapmamış vatandaşlar aranıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Aynı zamanda ekipler, vatandaşın aklına takılan soruları yanıtlayarak endişelerini gideriyor.

"Aşılamada yüzde 55,2'ye ulaşarak turuncu kategoriye geçtik"
Aşılanma oranları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, “Özellikle bu yıl içerisinde aşılanmanın hız kazanması ve aşının da hayatımıza girmesiyle beraber vaka sayılarında artış olmasına rağmen hastanelerde yatışların azaldığını görüyoruz. İlimizdeki aşılanma oranlarına baktığımız zaman ilk etapta birinci doz aşı haritasında yüzde 70’lerin üzerine çıkmıştık. Son dönemde açıklanan ikinci doz yani tamamlanmış aşı oranlarında ise ilimiz yüzde 55,2’ye ulaşarak turuncu kategoriye geçti. Gerek bireysel sağlığımızın korunması gerekse de toplumsal bağışıklığın sağlanması için özellikle bu oranın yüzde 75’lere çıkması şart. Bu noktada ilimizde baktığımız zaman 65 yaş üstü nüfusta özellikle birinci doz aşılamada yüzde 89’ularda, ikinci doz aşılamanın da yüzde 83’lerde olduğunu görüyoruz. Ancak özellikle 1830 yaş arasındaki genç bireylerde bu oranın daha düşük olduğu yüzde 6065 arasında seyrettiği görülüyor” dedi.

"Doğru bilgilendirme yaparak aşıya teşvik etmeye çalışıyoruz"
Aşılanmanın hız kazanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Gündoğdu, "“Ekiplerimiz her bir köye 3 kez vatandaşlarımızın kolay bir şekilde aşılanmaları için ziyaretlerde bulundu. Yine şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde de işlek caddelerde kurulan çadırlarda, mahallelerde ve pazar yerlerine yaptığımız çalışmalarla da aşılanmayı hızlandırmayı çalışıyoruz. Bunun dışında özellikle Pandemi Çağrı Merkezimizle ve sağlık çalışanlarımızın da gayretiyle, birinci doz aşısını yapıp, ikinci doz aşısını yapmamış vatandaşları bu noktada uyarıyoruz. Hiç aşısını yapmamış kişileri de aşıya davet etmek için vatandaşlarımızı tek tek arayıp hatırlatmalarda bulunuyoruz. Doğru bilgilendirme yaparak aşıya teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"İnsanları arıyoruz, aşıya davet ediyoruz"
Pandemi Çağrı Merkezinde görevli Vildan Karaca ise, “Burada yaptığımız işlemlerimiz sahadaki mobil aşı ekibindeki arkadaşlara çağrı merkezi olarak yardımcı oluyoruz. İnsanları arıyoruz, aşıya davet ediyoruz. Akıllarına takılan bir soru varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Onun dışında sabah 09.00 akşam 23.00 saatlerinde arasında çağrı merkezimiz var. Pozitif olan vatandaşlarımızı günlük arayıp bilgilerini alıyoruz. Kayıtlarını yapıyoruz, soruları varsa yanıtlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’deki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Bingöl’deki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi
Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur"
YEREL HABERLER Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada ...
Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ambulansla otomobil çarpıştı; 2´si ağır, 7 yaralı
YEREL HABERLER Ambulansla otomobil çarpıştı; 2´si ağır, 7 yaralı
Bingöl’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.