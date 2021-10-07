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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Bingöl’de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Bingöl’de 2021 yılı 4'üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Fatih Kaya başkanlığında yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte yürüttüğü projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere katkısı hususunda istişarelerde bulunularak koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Fatih Kaya, "2021 yılında toplam 355 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 89’u tamamlanmıştır. Diğer 266 projeden 174 proje devam etmekte, 62 proje ihale aşamasında, 3 proje tasfiye edilmiş olup 27 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 24 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 5 milyar 350 milyon 819 bin 434 liradır. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 133 milyon 106 bin 617 lira olup, 2021 yılı harcaması 491 milyon 728 bin 908 lira ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 611 milyon 654 bin 602 lira olmak üzere toplamda 2 milyar 103 milyon 383 bin 510 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 39’dur" dedi.
Konuşmaların ardından sorunlara yönelik görüş ve öneriler dinlendi.

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