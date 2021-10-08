Aşçı adayı öğrenciler taşımalı eğitim gören 2 bin 300 öğrenci için yemek hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçı adayı öğrenciler taşımalı eğitim gören 2 bin 300 öğrenci için yemek hazırlıyor

İHA

Aşçı adayı öğrenciler taşımalı eğitim gören 2 bin 300 öğrenci için yemek hazırlıyor

Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, her gün taşımalı eğitim gören 2 bin 300 öğrencinin yemeklerini hazırlıyor. Öğrenciler bu şekilde hem öğreniyor hem de kazanç sağlıyor.
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, meslek hayatına son sınıfta gördükleri staj ile birlikte adım atmaya hazırlanıyor. İşletmede beceri eğitimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü mutfağında usta aşçılarla birlikte uygulamalı eğitim gören öğrenciler, hem beceri kazanıyor hem de kazanç elde ediyor. Her gün 2 bin 300 taşımalı eğitim gören akranlarına hijyenik bir şekilde yemek hazırlayan öğrenciler, elde ettikleri kazançla da okul ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Şefi Veysel Dursun, söz konusu uygulama ile sektörün istediği kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığını söyledi. Dursun, "Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis ettiği mutfakta yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye yemek yapmaktayız. Bu yemeği yaparken usta öğreticilerimiz ve 12’nci sınıf stajyer öğrencilerimizle birlikte yemek üretimini yapmaktayız. Stajyer öğrencilerimiz işletmede beceri eğitimi kapsamında burada stajlarını yapmakta. Hem mesleki becerilerini geliştirmekteler hem aylık bunun karşılığında ücret alıp ailelerine yük olmadan ihtiyaçlarını, okul ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Aynı zamanda da sektörün bizden istediği kalifiye eleman profiline ulaşmaktadırlar. Bu üretimi yaparken öğrencilerimiz kendi akranlarına daha güzel, daha hijyenik ve uygun bir şekilde yemek üretimi yapıyorlar. Bunu yaparken de özellikle box sistemini kullanıyoruz. Taşımada daha sağlıklı, daha güvenli ve yemekleri daha sıcak bir şekilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu yemekler taşımalı olarak okullara gelen öğrencilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılıyor" dedi.

"Bu bölüm üzerinden devam etmeyi düşünüyorum"
Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Arife Özdemir, hedefinin mezun olduktan sonra bu bölüm üzerinden ilerlemek olduğunu vurguladı. Özdemir, "Okulda gördüğüm derslerin burada uygulamasını görüyoruz. Her gün burada kazan kazan yemekler pişiriyoruz. Tabii ki bunun da ücreti var. O ücretle aileme yük olmuyorum en azından. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Bu da gelecek için bana artı olarak dönüyor. Geleceğe kendimi hazır hissetmeme yardımcı oluyor. Yaptığım işin bir karşılığını alıyorum. Yakın zamanda buradan mezun olduktan sonra bu bölüm üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Aşçılık olarak devam edeceğim. Hem burada öğrendim zaten yeterince. İşyeri açma belgesi de veriyorlar bana. O belge ile işyeri de açabilirim. Bu nedenle gelecek için çok güzel bir bölüm" diye konuştu.
Hem öğrenip hem de kazandıklarını söyleyen öğrencilerden Hayriye Uzun ise, "Stajımızı severek yapıyoruz. Eğlenceli ve hoş. Burada 2 bin 300 öğrenci arkadaşımıza yemekler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın bizim hazırladığımız yemekleri yemesi bizi mutlu ediyor. Aldığımız parayla kendi okul ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu yönden de ailemize yük olmuyoruz. Hedefim ileride aşçı olmak. İnşallah kendime ait bir işyeri açıp işimi kurabilirim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor
YEREL HABERLER Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı ...
Bingöl’deki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Bingöl’deki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi
Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur"
YEREL HABERLER Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada ...
Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.