Aşçı adayı öğrenciler taşımalı eğitim gören 2 bin 300 öğrenci için yemek hazırlıyor

Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, meslek hayatına son sınıfta gördükleri staj ile birlikte adım atmaya hazırlanıyor. İşletmede beceri eğitimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü mutfağında usta aşçılarla birlikte uygulamalı eğitim gören öğrenciler, hem beceri kazanıyor hem de kazanç elde ediyor. Her gün 2 bin 300 taşımalı eğitim gören akranlarına hijyenik bir şekilde yemek hazırlayan öğrenciler, elde ettikleri kazançla da okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bingöl Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Şefi Veysel Dursun, söz konusu uygulama ile sektörün istediği kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığını söyledi. Dursun, "Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis ettiği mutfakta yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye yemek yapmaktayız. Bu yemeği yaparken usta öğreticilerimiz ve 12’nci sınıf stajyer öğrencilerimizle birlikte yemek üretimini yapmaktayız. Stajyer öğrencilerimiz işletmede beceri eğitimi kapsamında burada stajlarını yapmakta. Hem mesleki becerilerini geliştirmekteler hem aylık bunun karşılığında ücret alıp ailelerine yük olmadan ihtiyaçlarını, okul ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaktalar. Aynı zamanda da sektörün bizden istediği kalifiye eleman profiline ulaşmaktadırlar. Bu üretimi yaparken öğrencilerimiz kendi akranlarına daha güzel, daha hijyenik ve uygun bir şekilde yemek üretimi yapıyorlar. Bunu yaparken de özellikle box sistemini kullanıyoruz. Taşımada daha sağlıklı, daha güvenli ve yemekleri daha sıcak bir şekilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu yemekler taşımalı olarak okullara gelen öğrencilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılıyor" dedi.



"Bu bölüm üzerinden devam etmeyi düşünüyorum"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Arife Özdemir, hedefinin mezun olduktan sonra bu bölüm üzerinden ilerlemek olduğunu vurguladı. Özdemir, "Okulda gördüğüm derslerin burada uygulamasını görüyoruz. Her gün burada kazan kazan yemekler pişiriyoruz. Tabii ki bunun da ücreti var. O ücretle aileme yük olmuyorum en azından. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Bu da gelecek için bana artı olarak dönüyor. Geleceğe kendimi hazır hissetmeme yardımcı oluyor. Yaptığım işin bir karşılığını alıyorum. Yakın zamanda buradan mezun olduktan sonra bu bölüm üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Aşçılık olarak devam edeceğim. Hem burada öğrendim zaten yeterince. İşyeri açma belgesi de veriyorlar bana. O belge ile işyeri de açabilirim. Bu nedenle gelecek için çok güzel bir bölüm" diye konuştu.

Hem öğrenip hem de kazandıklarını söyleyen öğrencilerden Hayriye Uzun ise, "Stajımızı severek yapıyoruz. Eğlenceli ve hoş. Burada 2 bin 300 öğrenci arkadaşımıza yemekler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın bizim hazırladığımız yemekleri yemesi bizi mutlu ediyor. Aldığımız parayla kendi okul ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu yönden de ailemize yük olmuyoruz. Hedefim ileride aşçı olmak. İnşallah kendime ait bir işyeri açıp işimi kurabilirim" şeklinde konuştu.

