Bingöl’de 3 gün içinde 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 günde icra edilen operasyonlarda 171 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 68 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.