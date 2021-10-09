Bingöl´de 171 kilo uyuşturucuya 9 gözaltı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince son 3 günde yapılan operasyonda, 171 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-8 Ekim'de arama kararları gereği Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Bu kapsamda 9 ev ile 8 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda evlerde ve arazide gizlenen 136 kilogram kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği ile 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-09 14:17:50



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