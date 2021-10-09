Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Yeni Kızıltepe Spor: 3

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Axa Sigorta Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Yeni Kızıltepe Spor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Queiroz Franca Andre Luiz, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Fatih Yorümez (L), Dmitriy İlinykh, Amel Dautefendic, Radzivon Miskevich, Kadir Cin, Burak Hazırol (L)

Yeni Kızıltepe Spor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alper Demirciler (L), Batuhan Yurdagül (L), Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Marko Bojic, Michel Filip İbrahim Emet, Gavilan Abraham Alfanso, Ceng Cevheroğlu, Kadir Gürkan Uz, Onur Kurt,

Setler: 2325, 2325, 1925

Süre: 106 dakika (34, 37, 35)

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