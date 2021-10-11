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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bingöl'de kesim çağına gelen ağaçlar kesiliyor"

İHA

"Bingöl'de kesim çağına gelen ağaçlar kesiliyor"

Eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaarslan, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ağaç kesimleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğünce kesimin köylülerin bilgisi dahilinde olduğu, dikili satış ihalesine konu edilen 427 No'lu bölmede bulunan meşe ağaçlarının kesim çağına geldiğini, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların devamlılığını ve gençleştirilmesini sağlamak için kesim işlemlerinin yapıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.
Karlıova ilçesine bağlı Meşeli mezrası Karacehennem Ormanındaki ağaç kesimleri ile ilgili bir açıklama yapan eğitim ve toplum gönüllü emekli öğretmen Semiramis Karaarslan, ağaç kesiminin yöre halkının bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Karaarslan, "Bingöl Orman İşletme Müdürümüz İbrahim Börü'yü aradım. Orman İşletme Müdürlüğünce kesimin köylülerin bilgisi dahilinde olduğunu, dikili satış ihalesine konu edilen 427 No'lu bölmede bulunan meşe ağaçlarının kesim çağına gelmiş olduğu, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların devamlılığını ve gençleştirilmesini sağlamak için kesim işlemlerinin yapılmakta olduğunu, yapılan çalışmayla kurumaya yüz tutmuş orman alanının iyileştirilmesi sağlanmaktadır bilgisini aldım. Ayrıca ilgili bölmede yapılan kesim işlemlerinin köylülerle görüşülerek başlanmış olması içimi rahatlattı. Daha sonra telefonla irtibat kurduğum köylülerimizin mutluluklarını öğrendim. Gelinen son durum hepimizi mutlu etmiştir. Canımız gibi korumak zorunda olduğumuz ormanlarımız ağaçları, çalıları, otsu bitkileri, börtü böceği ve hayvanlarıyla kara ekosistemimizdir ve hepimizin el birliği ile onları koruyup kollamamız gerekir. Bozulmaya yüz tutmuş ekosistemi düzeltmek, kuraklık kapıda dediğimiz bu son günlerdeki dünya sorununu el ele vererek çözmek en önemli görevimizdir. Öyle yerimizde oturup, klavye başında yazmak çözüm değil. Emek ve özveriyle, gerekirse bizimde elimize alacağımız çapalarla hep birlikte başaracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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