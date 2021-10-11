Bingöl’de TYP kapsamında 5 kişi istihdam edilecek

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Bingöl’de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvurularının 1115 Ekim arasında yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Başvurular korona virüs nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup eşube ve ALO170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programı 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir” denildi.

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