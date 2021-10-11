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Bingöl Valiliğinden 'Karacehennem Ormanında Ağaç Kıyımı' iddialarına yanıt

İHA

Bingöl Valiliğinden 'Karacehennem Ormanında Ağaç Kıyımı' iddialarına yanıt

Bingöl Valiliği, Karacehennem Ormanlarında ağaç kıyımı yapıldığı iddialarını yalanlayarak, "Söz konusu bölmede bulunan meşe ağaçları kesim çağına gelmiş olduğundan, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların gençleştirilmesini ve devamlılığını sağlamak için rutin çalışmalar kapsamında kesim işlemleri yapılmaktadır" denildi.
Bingöl Valiliği, 'Karacehennem Ormanında ağaç kıyımı' iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde 'Bingöl Karacehennem ormanında ağaç kıyımı', 'Bingöl’de orman katliamı' gibi başlıklar ile yapılan ve gerçeği yansıtmayan kasıtlı paylaşımlar nedeniyle Valiliğimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Buna göre Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce kesimine karar verilen ve çıkarılacak ağaçların belirlendiği 427 No'lu bölmede 4 Ekim 2021 tarihinde açık arttırmalı dikili satış ihalesine çıkılmış olup ihale sonuçlandırılmıştır. İhaleye çıkılan bölmede alıcı tarafından yapılacak kesim işlemlerine Orman İşletme Müdürlüğümüz denetiminde başlanmıştır. Söz konusu bölmede bulunan meşe ağaçları kesim çağına gelmiş olduğundan, sağlıklı fertler elde etmek, ormanların gençleştirilmesini ve devamlılığını sağlamak için rutin çalışmalar kapsamında kesim işlemleri yapılmaktadır. Yapılan çalışma ile kurumaya yüz tutmuş orman alanının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ormanlarımızın koruma kullanma dengesi içinde halkımızın hizmetine sunulması için ilgili bölmede yapılan çalışmalara bölge köylüleri ile görüşülerek başlanıldığı bilgisi, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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